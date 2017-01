La mode dans la Curiosité

Comment on créé la mode, comment ont changé nos habitudes en 1 siècle et l'histoire du 115. La Curiosité Est Un Vilain du 16 janvier 2017.

Crédit : I Stock Victimes de la mode !

par Coralie Lutinier publié le 16/01/2017 à 18:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Comment on créé la mode

Cette semaine démarre la fashion week, ou si vous préférez la semaine de la mode, l’occasion de voir ce que nous porterons dans les mois à venir et de comprendre comment se fait la mode,ce qui l’inspire...Sommes-nous maîtres de nos goûts et de notre mode ?

Les réponses avec Pascaline Wilhelm, directrice mode du salon Première Vision Paris, un salon qui réunit des créateurs et des marques du monde entier à partir du 7 février.

Comment ont changé nos habitudes

Avoir l’eau courante dans toutes les maisons, fêter l’anniversaire du petit dernier, mettre une plaquette de beurre au frigo, se marier en blanc et accoucher à la maternité, tous ces gestes, tous ces moments de vie vous semblent évidents, familiers...Et pourtant, ils sont apparus progressivement lors d’un XXème siècle qui a changé notre quotidien, c’est ce que l’on découvre avec notre invitée Marie-Odile Mergnac.



Marie-Odile Mergnac est l'auteure du livre De 1900 à nos jours, un siècle de vie quotidienne en France publié aux éditions Archives et Cultures

De 1900 à nos jours, un siècle de vie quotidienne en France

L'histoire du 115

On vous raconte l'histoire du Samu social, le 115 et de tous ces bénévoles qui, chaque nuit, viennent en aide aux sans-abris. Nous donnerons aussi la parole à ces hommes et parfois ces femmes qui se battent pour gagner, malgré tout, un peu de dignité et que notre invitée Aude Massot a rencontré.

Aude Massot, dessinatrice qui publie un roman graphique Chronique du 115, une histoire du samu social publié aux éditions Steinkis.

Chronique du 115, une histoire du samu social