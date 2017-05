La maman de Caroline Diament écoute les Grosses Têtes !

publié le 11/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui n'a pas eu besoin d'être japonaise pour qu'Hara Kiri fasse partie de sa culture.

… Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui n'a pas eu besoin d'être chanteur pour être accompagné d'un Clavier.

… Gérard Jugnot

Une Grosse Tête qui se dit qu'il vaut mieux être un alcoolique anonyme qu'un soldat inconnu.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête dont les bonnes réponses sont aussi rares que son nom.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui constate que Macron en marche a fait mieux que le PSG en courant.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui n'a pas le monopole du cœur mais qui veut bien celui de la parole.

… Pierre Benichou





Caroline Diament

