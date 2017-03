La gastronomie dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:22

Mettez-vous sur votre 31, on vous convie à un dîner officiel à l’Elysée. Vous verrez comment sont reçus les chefs d’Etats, et comment la gastronomie aide parfois la diplomatie....

Laurent Stéfanini ambassadeur à l’Unesco et ancien chef du protocole à l’Elysée, nous raconte ses anecdotes les plus croustillantes !

Laurent Stéfanini a supervisé le livre A la table des diplomates, l’histoire de France racontée à travers ses grands repas publié aux éditions l’Iconoclaste

A la table des diplomates

> Télécharger A LA TABLE DES DIPLOMATES Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 29:08 | Date : 18/01/2017

Pourquoi la madeleine a-t-elle une forme de coquille Saint Jacques ? Pourquoi le baba est-il alcoolisé ? Qui a inventé la galette des rois ? Et pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ? à l'occasion de la finale de la coupe du monde de pâtisserie qui se déroulera à Lyon fin janvier, Marie-Hélène Baylac nous raconte l'histoire de la pâtisserie.



Marie-Hélène Baylac professeure, agrégée d'histoire et passionnée de cuisine publie un livre hommage à la gourmandise Un repas gourmand à la française aux éditions Omnibus.

Un repas gourmand à la française

> Télécharger LES PATISSERIES Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 23:43 | Date : 04/01/2017