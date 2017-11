La fusion des régions : de vraies économies ?

publié le 06/11/2017 à 09:13

Véronique est la première interlocutrice de Philippe Bouvard. Elle s'interroge : "L'affaire Weinstein remet-elle en cause le principe de séduction ?".

C'est ensuite à Raphaël de questionner Philippe : Quelles économies la fusion des régions a-t-elle permis de réaliser ? Enfin, Olivier interroge Philippe sur le livre de poche : est-il une bonne affaire pour tout le monde ?



Les toits de Paris bientôt à l'UNESCO ?

Delphine Bürkli est la maire du 9e arrondissement de Paris. C'est aussi elle qui mène le combat pour faire classer les toits de Paris au patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Maryse Wolinski "Le goût de la belle vie"

C'est Maryse Wolinski qui s'installe aux côtés de Philippe Bouvard pour son livre "Le goût de la belle vie". Elle livre un ouvrage émouvant et rempli d'amour.

Pourquoi les français n'aiment pas les riches ?

Philippe Bouvard innove avec la rubrique "La question que je me suis posé à moi même". Aujourd'hui : Pourquoi les français n'aiment pas les riches ?



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.