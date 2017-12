publié le 16/12/2017 à 12:32

Alors que le 9 décembre dernier célébrait la journée de la laïcité, Michel interroge Philippe Bouvard : La France est-elle vraiment un pays laïc ?

On se souvient qu'Emmanuel Macron s'est rendu en Afrique récemment. A ce propos, Denis souhaite débattre avec Philippe Bouvard autour de cette question : Y a t-il une vraie démocratie aujourd'hui en Afrique ?

Qui n'a pas entendu parler des derniers problèmes techniques rencontrés par la SNCF ? C'est avec une question amusante que Fabrice interroge Philippe : Qu'est ce qui fait disjoncter la SNCF ?





Nouvelles perturbations à la SNCF Crédits : dailymotion | Date : 04/12/2017 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Nouvelles perturbations à la SNCF Crédits : dailymotion | Date : Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité (illustration) Crédits : AFP | Date : Un agriculteur en Afrique du Sud Crédits : SIPA | Date : 1 / 1 < > +

Retour d'une tradition parisienne : le Bouillon !

Guillaume et Pierre Moissé ont décidé de remettre au goût du jour un concept d'établissement typiquement parisien. Alors qu'à l'époque des forts des Halles, il y avait 250 établissements de ce type, aujourd'hui on les comptes sur les doigts d'une main : les Bouillon. Le Bouillon Pigalle propose, comme à l'époque de la cuisine de tradition française pour des prix terriblement faibles. Situé en face du métro Pigalle, le Bouillon de Pierre (en cuisine) et Guillaume (en salle) Moissé propose les fameux bouillons vermicelle bœuf pour 1,80 € par exemple. Mais on peut déguster aussi un bœuf bourguignon à moins de 10 €.

L'ambiance en salle renoue avec les grandes brasserie parisienne et le service est rapide.

Monique Pelletier se raconte

Femme politique française incontournable à son époque, Monique Pelletier raconte aujourd'hui dans un ouvrage ses "Souvenirs irrespectueux d'une femme libre".





Rendez-vous sur la page facebook d'Allo Bouvard



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.