publié le 25/11/2017 à 12:32

Pour démarrer la farandole de discussions avec les auditeurs, Philippe Bouvard est interrogé par Daniel : "La France construit-elle assez de logements sociaux ?".

C'est ensuite Gilles, qui échange avec Philippe au sujet du groupe Altice, détenu par Patrick Drahi : court-il à la faillite ?

Pour conclure ces échanges, Françoise et Philippe Bouvard débattent sur la pénurie de beurre.

Les lombrics au secours de nos villes

Jean-Paul Nourrit est l'heureux designer des "City Worms". Ces petits réceptacles ultra éco-responsables permettent, à l'aide de lombrics, de transformer nos déchets ménagers alimentaires en compost. La Ville de Paris vient d'en distribuer gratuitement aux parisiens.

Jean de Kervasdoué : "Qui paiera pour nous soigner ?"

L'économiste de la santé Jean de Kervasdoué présente son ouvrage "Qui paiera pous nous soigner ?".

Peut-on se défendre seul devant la justice ?

Les avocats ne sont pas à la portée de toutes les bourses, mais est-il possible de se défendre sans avocat ? C'est la question que Philippe Bouvard se pose à lui même.



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.