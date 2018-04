La dernière des Grosses Têtes dans le Grand Studio de la rue Bayard

publié le 06/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête qui risque de se pointer rue Bayard pendant au moins deux ans avant de comprendre qu’on avait déménagé.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui aurait préféré que la station s’installe carrément au Parc de Prince.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui a mis des lunettes noires pour qu’on ne voit pas qu’il pleure déjà la rue Bayard.

…Philippe Manoeuvre



Une Grosse Tête qui a fait ses cartons et qui a mis toutes ses chansons à la con dedans.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête de mauvais humeur de quitter la rue Bayard, mais comme il était déjà de mauvaise humeur quand il y est arrivé, tout est normal.

… Pierre Benichou

Une Grosse Tête qui va rester à la fin de l’émission pour faire l’état des lieux du Grand Studio.

… Stéphane Plaza

Laurent Ruquier

