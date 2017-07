La dernière de la saison pour A La Bonne Heure

publié le 07/07/2017 à 12:30

Dernière émission de la saison à 11h… Et qui dit dernière, dit spéciale ! Tous mes chroniqueurs seront donc là pour 1h30 de surprises :

- Le Web de Cyprien Cini ;

- Marc Giraud et ses animaux ;

- Joëlle Goron, Stéphane Blako ;

- La télé de l’année d’Eric Dussart;

- Stéphane Rose rendra son bilan Qualité de la saison.



Bref, toute la bande est réunie une dernière fois avant les vacances ! Vous êtes évidemment conviés à la fête : demain dès 11h sur RTL !

Stéphane Bern Crédit : Romain Boé

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot