La Chasse dans La Curiosité

publié le 22/03/2018 à 13:30

La chasse est aussi vieille que l’homme mais on ne sait pas au juste à quel moment elle est devenue un art ou un sport. En France, elle fut un privilège de seigneurs et de monarques avant de se démocratiser. Ce fut aussi un lieu de pouvoir et de diplomatie, comme lors des chasses présidentielles qui se déroulaient jusqu’en 2010 une quinzaine de fois par an dans les propriétés de Rambouillet, Marly-le-Roi ou encore au château de Chambord.

L'historien Pierre Baron nous raconte l'histoire de la chasse.