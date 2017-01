La chanteuse, connue pour son incontournable tube sorti en 1989, a été retrouvée morte dans sa voiture, ce jeudi 19 janvier.

Loelwa Braz est décédée à 63 ans le 19 janvier

par Lucie Valais , Avec AFP publié le 19/01/2017 à 18:15

La brésilienne Loalwa Braz Vieira a été retrouvée morte ce jeudi 19 janvier, à 63 ans. Celle qui avait interprété le tube mondialement connu La Lambada a été découverte "carbonisée" dans sa voiture près de son domicile à Saquerema, sur le littoral de la région de Rio de Janeiro. Selon les médias locaux, c'est un policier du commissariat local qui l'a annoncé à la presse.



Selon le site d'information brésilien G1, deux hommes armés ont été aperçus dans la nuit du 18 au 19 janvier, près du domicile de la chanteuse. Selon les propos de la police rapportés par les médias locaux, aucun lien ne peut pour l'instant être établi entre le décès et la présence de ces deux suspects.



Toujours selon le site brésilien G1, la police locale aurait reçu un premier appel pour signaler l'incendie au domicile de la chanteuse, puis une seconde alerte concernant un feu dans une voiture à proximité, celle dans laquelle a été retrouvée Loalwa Braz Vieira.

> Kaoma - Lambada (Official Video) 1989 HD

Loalwa Braz, interprète de l'indémodable "Lambada"

La chanteuse brésilienne avait connu un succès mondial fulgurant grâce à la chanson La Lambada (dont le titre original est Chorando se foi). Sorti en 1989 et en duo avec le groupe Kaoma, le morceau, et sa mélodie entêtante, avait fait le tour du monde, se vendant à plus de 15 millions d'exemplaires dans 100 pays différents.



En France, c'est un carton également pour le titre qui s'écoule à 700 000 copies, et qui devient le tube incontournable des étés dans les années 80, avant d'être repris pour la publicité de la boisson Orangina.



A l'origine, La Lambada était un style musical, association de plusieurs genres : carimbo, merengue, salsa et zouk. Et la chanteuse, grâce à son tube, en était devenu l'icône dans les années 1980.