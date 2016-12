REPLAY - Écoutez ou réécoutez À la Bonne Heure ! de Stéphane Bern du 30 décembre 2016.

par Stéphane Bern publié le 30/12/2016 à 12:30

Aujourd'hui d'abord un couple qui est à l'affiche de "Ma famille t'adore déjà" de Jérôme Commandeur et Alan Corno, Valérie Karsenti et Thierry Lhermitte. Puis Jean Teulé, auteur de "Comme une respiration" et enfin deux acteurs sur les planches du théâtre des Bouffes Parisiens dans "Acting", Kad Merad et Niels Arestrup.

Valérie Karsenti, Thierry Lhermitte et Stéphane Bern

Jean Teulé et Stéphane Bern