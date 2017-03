L'oenologie dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:22

C'est un rendez-vous incontournable du mois de septembre... Les foires aux vins battent leur plein dans toutes les grandes surfaces et chez les cavistes ! Mais que choisir ? Qu'est-ce qui fait un grand vin ? On a voulu en savoir plus et vous faire rêver grâce à nos invités œnophiles et œnologues.

Aurélie Labruyère et Julien Gacon, deux grands connaisseurs des vins de France, vous racontent les secrets des grands crus.

Aurélie Labruyère et Julien Gacon sont les auteurs du livre Pourquoi est-ce un chef d’oeuvre : 80 crus et vins expliqués publié aux éditions Eyrolles.

Pourquoi est-ce un chef d'oeuvre 80 crus et vins expliqués

> Télécharger LE VIN Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 27:04 | Date : 12/09/2016

Nos autres émissions sur le vin et les alcools Grands crus