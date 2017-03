L'histoire des WC et les femmes noires de la Nasa dans la Curiosité

publié le 05/03/2017 à 12:00

L'histoire du petit coin

Notre curiosité n’a pas de limites... Cette fois on pousse la porte des toilettes, du petit coin, des wawas, des vécés, des cabinets !



Un endroit où nous nous rendons en moyenne 2500 fois dans l'année et où nous passons près de 3 ans de notre vie. Un lieu intime, privé dont on vous raconte l'histoire grâce à notre invité l'historienne et numismate Sabine Bourgey.

Savez-vous à quoi ressemblaient les toilettes dans l’Antiquité ? Ce que cache la banale question « ça va ? » ? Et pourquoi au 17e siècle les femmes se baladaient avec un pot sous leur robe ? La réponse dans l'émission.





Sabine Bourgey est l'auteure du livre Le grand livre du Petit Coin publié aux éditions Horay

Les femmes noires oubliées de la Nasa

Elles étaient mathématiciennes ou ingénieures. Elles étaient brillantes et ont travaillé activement à la conquête spatiale. Mais elles étaient noires. Qui sont ces femmes noires que la NASA surnommait les « ordinateurs de couleur » ?



A l'occasion de la sortie du film "Les figures de l'ombre", l’écrivain et historien Claude Ribbe est notre invité pour raconter l'histoire incroyable de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson, et de ces dizaines d’autres femmes qui ont œuvré pour la Nasa dans l’ombre de leurs collègues blancs et masculins.

