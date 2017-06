L'explication de l'absence de Chantal Ladesou

best of 25/06/17

publié le 25/06/2017 à 18:00

Laurent Ruquier prononce des noms en anglais. Sa prononciation est corrigée par Arielle Dombasle. Il remet ça un peu plus tard en essayant de déclamer les paroles de la chanson Image de John Lennon., ce n'est pas très mélodieux. Jean-Marie Bigard raconte une histoire qu'Arielle Dombasle ne comprend pas.Chantal est heureuse de retrouver Olivier de Kersauson. Chantal a vu un rat et du coup elle a mis une culotte. Jean-Fi a pris une amende parce qu'il a jeté un mégot par terre. Laurent Ruquier s'était inquiété de l'absence de Chantal Ladesou, qui s'est absenté quelques jours pour une opération de chirurgie esthétique. Cela fait le régal des Grosses Têtes.

Tout cela et bien d'autres bons moments de la semaine dans cette émission du dimanche.

