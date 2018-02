L'empereur est de retour au grand studio RTL

publié le 15/02/2018 à 18:00

Une Grosse Tête qui est sous Xanax depuis la 86 minute de la Saint Valentin.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui jardine tellement qu'on le surnomme "Mister bine".

… Elie Semoun



Une Grosse Tête dont même James Bond pense qu’elle est éternelle.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui s'est installé en Suisse parce que c'est le seul moyen qu’il lui reste pour avoir des tablettes de chocolat.

… Fabrice



Une Grosse Tête qui n’a pas besoin d’être dans une chambre pour avoir une descente de litre.

….Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui ne voit pas plus loin que le bout de son ventre.

… Bernard Mabille

Fabrice

