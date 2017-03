L'aventurier Christian Clot dans la Curiosité

publié le 14/03/2017 à 19:45

Christian Clot : un aventurier des extrêmes

D'août 2016 à mars 2017, Christian Clot a réussi le pari scientifique de boucler quatre expéditions dans les climats les plus extrêmes de notre planète. Il a sillonné la Sibérie par -58°C, affronté le climat chaud et humide de l’Amazonie, bravé les vents violents des Canaux de Patagonie et parcouru le désert iranien du Dasht-E Lut avec 57°C au thermomètre.

Comment survivre dans les conditions les plus extrêmes, le froid, la chaleur, l’humidité, la sécheresse ? Christian Clot nous raconte avec passion ces expériences incroyables qu'il a fait endurer à son corps, pour les besoins de la science.

Christian Clot publie Moi, Christian Clot, Explorateur aux éditions Glenat Jeunesse

Moi Christian Clot explorateur

Les oubliés de l'histoire

L'histoire n'a pas retenu leur nom mais Jean-Yves Le Naour les fait sortir de l'ombre ! Qui était Sylvin Rubinstein, surnommé « le danseur qui tuait des nazis » ? Pourquoi a-t-on presque totalement oublié le cycliste et lanceur d’alerte anglais Tom Simpson ? Pourquoi le polonais Jerzy Popieluszko mérite-t-il d’être connu et reconnu aujourd’hui ?

Ces histoires et bien d'autres sont à découvrir dans La Curiosité et dans le livre de notre invité Les oubliés de l'Histoire paru aux éditions Flammarion.





les oubliés de l'histoire

Cuisine et patrimoine culinaire Africain

Connaissez-vous le solo fish ? Avez-vous déjà dégusté un bobotie ? Savez-vous quel goût a le riz wolof ? Et le foufou, vous avez déjà testé ? Dans La Curiosité, on a les papilles en émoi !

Le chef Christian Abegan, chef du restaurant Le Palanka à Paris, nous régale de ses conseils, de sa passion pour la cuisine traditionnelle africaine. Une promesse savoureuse pour un continent qui compte pas moins de 54 pays et autant de traditions culinaires.

Christian Abegan publie «Le patrimoine culinaire africain » chez Michel Lafon.

Le restaurant Le Palanka : 15 rue des Lombards 75004 Paris - Métro Châtelet/Hôtel de ville - Réservation : 01 42 77 29 26 ou 06 33 25 69 38.

Le_patrimoine_culinaire_africain_hd