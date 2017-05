publié le 05/05/2017 à 17:22

Une page semble se tourner pour Kristen Stewart. L'actrice aurait trouvé la perle rare et ne la lâcherait plus. Après quelques déboires sentimentaux depuis sa rupture avec Robert Pattinson, et une courte relation avec la chanteuse Soko, la comédienne paraît très heureuse. Kristen Stewart est en couple avec le mannequin Stella Maxwell, et ce serait très sérieux. Selon une source proche de la top-modèle interrogée par Us Weekly, l'actrice et sa compagne auraient "emménagé ensemble".



Cela fait seulement cinq mois que les deux jeunes femmes sont en couple, mais cela ne les a pas empêché de franchir cette étape importante. Selon le quotidien américain, les jeunes femmes garderaient toujours une certaine indépendance : Stella Maxwell posséderait toujours son appartement à New York, mais passerait "tout son temps" chez sa petite amie à Los Angeles, ajoute Us Weekly.

"Elles sont toutes les deux très occupées par leur travail, mais elles essaient d'être ensemble quand elles le peuvent", a expliqué une source proche au journal. Les deux jeunes femmes se sont récemment retrouvées au festival Coachella, et même à la Nouvelle-Orléans, où Kristen Stewart était en tournage pour son prochain film, Underwater, un thriller sous-marin réalisé par Will Eubank (The Signal). Leur relation semble vraiment fusionnelle.