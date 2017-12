"Koh-Lanta Fidji" : pourquoi l’émission n’est pas diffusée ce vendredi soir ?

publié le 01/12/2017 à 17:06

Plus que deux épisodes avant la conclusion de Koh-Lanta Fidji. Seulement voilà : les fans du programme devront attendre. Exceptionnellement, TF1 ne diffusera pas son émission d’aventure ce soir. La cause ? La première chaîne préfère diffuser le concert des Enfoirés Kids, prestation enregistrée le 19 novembre dernier à l’Aréna du Pays d’Aix.



La frustration de certains amateurs du programme est, somme toute, compréhensible. C’est la deuxième fois en l’espace d’un mois que TF1 les "prive" de Koh-Lanta. Souvenez-vous, le 10 novembre dernier, la chaîne avait donné sa préférence pour le match amical de football entre la France et le Pays de Galles, diffusé en direct.

Aussi, les spectateurs devront patienter jusqu'au vendredi 8 décembre pour retrouver leurs candidats préférés. Il s’agira alors du treizième et avant-dernier épisode. En effet, la grande finale se tiendra le vendredi 15 décembre. Patience, donc…