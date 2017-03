Khatia Buniatishvili est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 22/03/2017 à 10:24

Depuis la parution en 2012 de son enregistrement du Second Concerto de Chopin, avec l'Orchestre de Paris et le même chef qu'aujourd'hui - Paavo Järvi, nous n'avons pas eu l'occasion d'entendre Khatia Buniatishvili en concerto. C'est le grand attrait de son nouveau disque Rachmaninov, qui offre deux des plus célèbres Concertos du répertoire russe : le Second, connu de très nombreux mélomanes, bien au-delà des initiés et le Troisième, réputé pour son extrême virtuosité, tant qu'artiste qu'orchestrale.

Khatia Buniatishvili - "Rachmaninoff - Concerto pour piano 2 & 3"

Khatia Buniatishvili, trente ans à peine, est aujourd'hui une des plus grandes artistes de la musique classique, qui s'impose par la qualité de sa culture, par sa farouche indépendance autant que par son tempérament volcanique et son charisme.

La pianiste est actuellement en tournée dans le monde entier et fera une halte en France, notamment le 23 mars prochain au Théâtre des Champs-Élysées.

