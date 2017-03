Kendji Girac dans la Curiosité

publié le 23/03/2017 à 19:09

Le phénomène Kendji Girac

Il vient de terminer sa tournée et a inauguré il y a quelques jours sa statue de cire au musée Grévin... Kendji Girac n’a que 20 ans et déjà vendu des millions d’albums.

Le journaliste Tanneguy de Kerpoisson nous décrypte le phénomène Kendji Girac. l



L'article Kendji Girac, roi des Gitans dans le Parisien Magazine/Aujourd’hui en France en partenariat avec RTL.

Le Parisien magazine du vendredi 24 mars

Les fautes de français

A l’occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, on vous fait découvrir le métier de correcteur, ceux qui partent chaque jour à la chasse aux fautes d’orthographes.

Comment travaillent-ils ? Quelles sont les fautes les plus récurrentes ? Comment les éviter ?

Muriel Gilbert, correctrice pour le journal Le Monde nous révèle tout !



Muriel Gilbert est l'auteur du livre Au bonheur des fautes paru éditions Vuibert



Au bonheur des fautes

Le jeu de paume

C'est le sport qui a inventé le professionnalisme, les tournois internationaux et le fair-play, le premier sport de raquette, le jeu de paume.

à l'occasion de la coupe Bathurst qui se déroulera à Paris, au Club du jeu de paume du 26 mars jusqu’au 2 avril, Thierry Tambour et François Berheim vous racontent pourquoi on l'appelait le sport des Rois...