Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sauvent une mère d'un cancer

publié le 04/02/2018 à 20:52

C'est une histoire peu commune. Kate Winslet et Leonardo DiCaprio ont réuni des fonds pour permettre à une jeune mère de famille anglaise de guérir de son cancer. Cette histoire est racontée par The Mirror, un tabloïd anglais, et a été repérée par BFMTV.



L'histoire commence en 2013. Gemma Nuttall, 29 ans, est enceinte. Atteinte d'un cancer des ovaires, la jeune Anglaise refuse un traitement afin de pouvoir accoucher de sa fille, Penelope. Si elle avait suivi un traitement à ce moment-là, elle aurait dû interrompre sa grossesse. À la naissance de sa petite fille, Gemma Nuttall suit une chimiothérapie et parvient à repousser la maladie.

Un an plus tard, les médecins lui annoncent que le cancer est encore là. Ils ne lui donnent alors plus que 12 mois à vivre. Un traitement pouvait la guérir, mais il était financièrement inaccessible pour elle. Il s'agissait de suivre une immunothérapie dans une clinique allemande. Pour cela, il lui fallait débourser 300.000 livres, soit un peu moins de 350.000 euros. Une somme considérable et hors de portée.

La mère de Gemma Nuttall organise alors un financement participatif. Kate Winslet a vent de cette initiative. Elle appelle son partenaire de Titanic. Ensemble, ils organisent une levée de fonds, en mettant aux enchères des dîners en leur compagnie. Ils parviennent à réunir 1,35 millions de dollars, c'est-à-dire aux alentours d'un million d'euros.



Grâce au traitement, Gemma Nuttall est à présent guérie. "Je ne pourrai jamais suffisamment remercier Kate. Sans ses dons et le public, mon histoire aurait pu être très différente", a-t-elle déclaré. "J'étais capable de rassembler une grosse somme d'argent, et Gemma est désormais guérie", a salué pour sa part l'actrice hollywoodienne.