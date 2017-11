publié le 28/11/2017 à 17:48

Le verdict est tombé : Gary Goldsmith, l’oncle de Kate Middleton, a été condamné ce mardi 28 novembre à une amende de 5.000 livres et à des travaux d’intérêt général pour avoir frappé sa femme.



Le 13 octobre dernier, en rentrant d’une soirée caritative, l'homme de 52 ans a frappé sa femme, Julie-Ann Goldsmith, peu après une heure du matin. Une condamnation peu surprenante : le 14 novembre dernier, le frère cadet de Carole Middleton, la mère de la duchesse de Cambridge, a plaidé coupable au tribunal de Londres.

Lors de la condamnation, la magistrate l'a même qualifié d'"ivrogne agressif". Il faut dire que l'homme n’en est pas à sa première incartade. En 2009, le tabloïd News of The World a publié une photo de Gary Goldsmith en pleine préparation de lignes de cocaïne. Des scandales qui ne l’ont toutefois pas empêché d’être invité à la réception de mariage de sa nièce Kate et du Prince William.