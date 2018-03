Karine Le Marchand quitte Twitter, "un déversoir de haine"

publié le 12/03/2018 à 17:50

"Je ne veux pas devenir insipide en choisissant mes mots, je ne veux pas réduire ma pensée, changer mon humour, devenir politiquement correct et me renier". Et Karine Le Marchand quitta Twitter. Dans un communiqué, rendu public ce lundi 12 mars, l'animatrice emblématique de M6 donne les raisons de son départ du réseau social. "Twitter aujourd'hui est devenu un tel déversoir de haine que je n'ai plus de plaisir à communiquer", explique-t-elle.



Et de renchérir : "Les ultras de tous poils, insultants, capables de vouloir la mort de celui qui ne pense pas comme eux (tout en brandissant l'étendard de la tolérance), rendent ce lien impossible". Pour Karine Le Marchand, échanger sur Twitter est devenu trop souvent l'occasion pour certain de déverser leur haine ouvertement.

"Elle refuse d'avoir à réfléchir à chaque fois qu'elle dit quelque chose pour ne pas froisser certaines personnes", commente Isabelle Morini-Bosc après avoir eu l'animatrice au téléphone.

J’ai décidé de fermer mon compte Twitter, voici pourquoi. Je vous embrasse fort ¿¿¿ pic.twitter.com/gbRmiqZfCb — Karine Le Marchand (@KarineLMOff) 12 mars 2018

Mais les twittos haineux ne sont pas la seule raison du départ de Karine Le Marchand. "Je ne veux pas nourrir la presse putaclic qui crée des faux buzz en relayant quelques tweets haineux", insiste par ailleurs l'animatrice de L'Amour est dans le pré, qui pointe du doigt certains médias people qu'elle accuse de vouloir faire du buzz sur de fausses histoires. "Par exemple, sur Twitter, quand il n'y a que trois messages négatifs, ils sont grossis par les sites people qui font du buzz autour, explique Isabelle Morini-Bosc. Elle est exaspérée par l'interprétation des choses".



Et en particulier à propos de sa relation. "Je ne subirai pas le fiel de ceux qui se permettent de me dire si la personne que j'aime (JoeyStarr NDLR) est un homme bien, ou pas. À mon âge, je suis capable de discernement, et je suis sidérée que de parfaits inconnus se permettent d'exprimer ce genre de propos", déplore Karine Le Marchand dans son communiqué. Pour toutes ces raisons, cette dernière donne rendez-vous à ses fans sur Instagram, "plus bienveillant, plus joyeux et moins dépressif".



"Le buzz pour le buzz, elle n'en veut plus", commente Isabelle Morini-Bosc. Et de conclure, à propos de la décision de l'animatrice de quitter Twitter : "elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit".