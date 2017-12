publié le 22/12/2017 à 14:49

Javier Sanchez-Santos serait-il le fils caché de Julio Iglesias ? Cet Espagnol de 41 ans en est convaincu : il assure disposer d'échantillons d'ADN prouvant avec une probabilité de 99% que le chanteur de 74 ans aux plus de 300 millions de disques vendus dans le monde est son père biologique.



Jeudi 21 décembre, la justice espagnole a annoncé qu'elle avait accepté d'examiner la demande en reconnaissance de paternité. L'interprète de Je n'ai pas changé a de son côté 20 jours pour répondre à cette demande déposée au mois de septembre par Javier Sanchez-Santos, un habitant de Valence, une ville à l'est de l'Espagne.

Ce dernier pense savoir être le fils du chanteur espagnol et de la danseuse portugaise Maria Edite. Elle-même avait déjà présenté une demande en 1992 mais elle avait été rejetée pour des questions de procédure.

Javier Sanchez-Santos espère que "justice sera rendue"

Selon l'avocat du quadragénaire espagnol, spécialisé dans les demandes en reconnaissance de paternité, les preuves sont des "restes abandonnés, des mouchoirs et des mégots de cigarettes" recueillis par un détective privé à Miami, ville où réside Julio Iglesias.



"J'espère que justice sera rendue, a affirmé la semaine dernière Javier Sanchez-Santos au quotidien ABC. D'une certaine manière, j'ai ressenti un grand soulagement car, quoi qu'il arrive, il y a une preuve qui dit que je suis le fils de Julio Iglesias".



Le chanteur septuagénaire, bien connu pour ses ballades romantiques et sa vie amoureuse tumultueuse, est le père de huit enfants : trois issus de son mariage avec la mannequin et présentatrice de télévision Isabel Preysler et cinq autres avec son épouse actuelle, Miranda Rijnsburger.