Julien Clerc dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 20/10/2017 à 12:30

En 2014, il nous avait régalé avec Partout la musique vient. Aujourd'hui, Julien Clerc revient avec un nouvel album de chansons originales, A nos amours, le 23ème de sa carrière. Disponible à partir du 20 octobre, cet album est en partenariat avec RTL !

"A nos amours", le nouvel album de Julien Clerc

Ce nouvel opus est marqué par une collaboration inédite avec Calogero. Le chanteur a entièrement réalisé et arrangé l'album. Julien Clerc a toujours su s’entourer d’auteurs de talent pour l’écriture des textes qu’il met en musique. A nos amours n’échappe pas à la règle. On y retrouve des textes de Brigitte Fontaine (Elle ment comme elle respire), Carla Bruni (Le grand amour), Marc Lavoine (Aimé en hommage à Aimé Césaire), Maxime Le Forestier (Ma colère), et le jeune talent Vianney qui lui a écrit le titre La mère évanouie.

Le premier extrait de l'album s’intitule Je t’aime etc. C'est Calogero qui en est l'auteur, mais pas seulement. L'interprète de En apesanteur a écrit le refrain et l'a présenté à Julien. « Calo m'a dit : « Ce serait bien que tu fasses un couplet. » J'ai pris la chanson, c'était très inspirant pour moi, et j'ai fait un couplet », se rappelle le chanteur.



A nos amour fera l’objet d’une tournée durant laquelle Julien Clerc fêtera ses 50 ans de carrière. Elle se composera de 86 dates du 23 novembre prochain jusqu’en décembre 2018. Particularité pour cette tournée : le spectacle ne sera jamais vraiment le même. Julien Clerc proposera chaque soir un répertoire élargi avec des choix proposés aux spectateurs. Le concert oscillera entre des classiques de son répertoire et des chansons qu'il a composées récemment.



Le chanteur sillonnera les routes de France et fera plusieurs haltes à paris, comme notamment à l’Olympia du 9 au 11 mars 2018, à La Salle Pleyel du 16 au 18 mars, ou encore à La Seine Musicale les 23 et 24 novembre.

Découvrez "Je t'aime etc.", le premier extrait :

> Julien Clerc - "Je t'aime etc." (Clip officiel)

