Julie Ferrier est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Cette année, Julie Ferrier fait son retour au théâtre avec son nouveau spectacle : A ma place vous Ferrier quoi ?



Jusqu'au 29 avril au Théâtre de la Madeleine, en passant par la comédie musicale, le dressage ou encore le travestissement, elle embarque le public dans une ambiance jubilatoire ! Julie Ferrier est également entourée de quatre comédiens reconnus : Arnaud Maillard, Matthieu Pilliard, Kova Rea et Mikael Fau, ce dernier remplacé au mois d'avril par Massimiliano Belsito.

"A ma place vous FERRIER quoi ?", le nouveau spectacle de Julie Ferrier

Le pitch : Julie Ferrier entourée de quatre gentlemen, tout aussi beaux que talentueux, investissent le théâtre de la madeleine pour deux mois. Dans une humeur jubilatoire et délirante, ce cabaret foutraque mise en scène par la comédienne mêle danse, chant, dressage et autre arts burlesques... ! Elle vous a préparé un joli bazar aux saveurs inouïes et délicieusement drôles dont elle seule à la recette, le tout saupoudré d'excentricités et de clowneries !

