Julie Andrieu dans A La Bonne Heure sur RTL

En treize ans, elle a publié une vingtaine de livres ! Chroniqueuse culinaire et fin cordon-bleu, Julie Andrieu dévoile aujourd'hui ses secrets de cuisine à travers son nouveau livre La meilleure façon de manger, chez Ducasse Edition.



"La meilleure façon de manger" de Julie Andrieu (Ducasse Edition)

Vous tournez en rond en cuisine ? Vous faites toujours les mêmes recettes avec les mêmes produits ? Vous vous demandez comment Julie est si géniale et inventive en cuisine ? Toutes les réponses sont ce livre, qui présente tout simplement les 150 produits favoris de Julie Andrieu, accompagnés de 150 recettes ultra simples et bonnes, pour tous les jours. De nouvelles idées pour twister la courgette ou un blanc de poulet, et des idées tout court pour dompter le chou-rave, le hareng ou encore le radis noir ! Le petit dico indispensable qui vous permettra de ne plus jamais vous ennuyer en cuisine.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

