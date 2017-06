Julie Andrieu dans A La Bonne Heure

publié le 06/06/2017 à 10:27

Depuis cinq ans, Julie Andrieu est aux commandes de l'émission culinaire Les carnets de Julie sur France 3. Cette saison, l'animatrice propose une nouvelle formule, en collaboration avec le chef étoilé Thierry Marx. Ensemble, ils analysent, scientifiquement, les plats préférés des Français, pour mieux les revisiter.

Les carnets de Julie avec Thierry Marx et Raphael Haumont

Dans son émission, Julie Andrieu sillonne la France pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c’est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur patrimoine culinaire, et bien sûr des produits de nos régions. Bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l’on constate que, d’une maison à l’autre, il n’existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires.

Faut-il précuire les pommes de terre du gratin Dauphinois ? Peut-on réussir une véritable pizza à l’Italienne sans four à bois ? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l’extérieur ? Autant de questions auxquelles Julie, accompagnée de Thierry Marx, Chef étoilé, et Raphaël Haumont, chimiste culinaire, tentent de répondre tous les samedis à 16h15, sur France 3.



Découvrez un extrait de l'émission

> La ratatouille - Les carnets de Julie - l’impact de la taille d’un légume sur sa cuisson

