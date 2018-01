Julia Piaton et Baptiste Lecaplain dans A La Bonne Heure

publié le 05/01/2018 à 12:30

Trois ans après On a failli être amis, Anne Le Ny est de retour ! Cette fois, la réalisatrice a réuni Julia Piaton, Baptiste Lecaplain mais aussi Margot Bancilhon, Alice Belaïdi, Miou-Miou et Anemone entre autres pour une histoire d'héritage. Intitulé La Monnaie de leur pièce, le film sortira au cinéma le 10 janvier prochain.

"La monnaie de leur pièce" d'Anne Le Ny

L'histoire : Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ?

Découvrez la bande-annonce du film

> "La monnaie de leur pièce" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

