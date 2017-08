Joyeux anniversaire sauce Ch'Ti dans les Grosses Têtes

Best of 04.08.17

publié le 04/08/2017 à 18:00

Christophe Beaugrand montre sa grande connaissance en matière de génériques des dessins animés pour enfants des années 80, pouvant même les interpréter à la manière de Carla Bruni.

Des adolescents sont venus assister à l'enregistrement des Grosses Têtes et ils profitent largement de la tenue ultra sexy de Karine Le Marchand, qui a été élue MILF de l'école de sa fille.

Les hôtesses de l'air sont assez vieilles à cause de la crise du transport aérien selon JeanFi qui propose quand même de montrer un catalogue de très jolies hôtesse de l'air.

Laurent Ruquier fait des baisses de tension, Marcela Iacub aussi mais elle ça s'entend.

Chantal Ladesou chante joyeux anniversaire en ch'ti pour les 43 ans de JeanFi Janssens.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Gâteau d'anniversaire