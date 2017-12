Jouets et expressions dans La Curiosité

publié le 14/12/2017 à 13:00

Première partie : Les jouets stars de Noël

J moins 11 avant Noël, c'est la dernière ligne droite pour trouver le cadeau idéal !

Mais qui décide de la tendance? Comment fabricants et distributeurs travaillent pour trouver le bon jouet, celui dont tous les enfants rêvent ?

Pour répondre à cette question à plus de 3 milliards d'euros, nous recevons Benjamin Jérôme, journaliste pour le Parisien Week-end et Yoann Marfa-Anglada, acheteur pour les magasins la Grande Récré.



à lire : L’article Jouet, la grande séduction dans le Parisien Week-end, en partenariat avec RTL.

Le Parisien Week-End de cette semaine

Deuxième partie : Expressions grecques et latines du quotidien

Riche comme crésus, ouvrir la boîte de pandore, toucher le pactole ou encore sortir de la cuisse de jupiter,dans la vie de tous les jours on utilise beaucoup d’expressions qui viennent du grec et du latin ! Derrières ces expressions, on verra qu’il y a beaucoup de Dieu et de Déesses issues de la mythologie...

D’où viennent nos expressions préférées ? C’est ce que nous révèle Marie-Dominique Porée, agrégée de grammaire, professeur de grec en classe préparatoire au lycée La Bruyère de Versailles.

à lire : Etre né de la cuisse de Jupiter, et 99 autres expressions héritées du latin et du grec paru aux éditions First.

Etre né de la cuisse de Jupiter, et 99 autres expressions héritées du latin et du grec