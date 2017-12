et AFP

publié le 10/12/2017 à 11:20

Malgré la déception de ses fans, Johnny Hallyday sera bien enterré sur l'île de Saint-Barthélémy, conformément au choix du rockeur et de sa famille. Après un hommage hors-norme rendu samedi 9 décembre à la star du rock'n'roll, sa dépouille a quitté dimanche matin la métropole pour l'île antillaise, où le chanteur sera inhumé lundi, en toute intimité.



C'est à bord d'un Boeing 757 que le cercueil de l'idole des jeunes a pris place. Une soixantaine de ses proches sont également du voyage. L'appareil a décollé de l'aéroport du Bourget, situé au nord de Paris, à 10 heures ce dimanche 10 décembre. Il atterrira à Saint-Barthélémy après un peu plus de 8 heures de vol.

Le choix du lieu de l'inhumation du Taulier n'est pas dû au hasard. Johnny et Laeticia Hallyday y avaient fait construire une villa baptisée "Jade" (en l'honneur de leur plus grande fille) en 2008. Le couple était très attaché à cette petite île, où ils passaient quelques mois par an, loin du tumulte parisien. "Il m'a confié à plusieurs reprises qu'il souhaitait être enterré à Saint-Barth, les discussions sont en cours avec la famille", avait confié Bruno Magras, président de la collectivité, quelques heures après le décès de l'icône.

"Ce qu'il y avait de bien pour lui à Saint-Barth, c'est qu'il pouvait vivre normalement, se promener dans les rues, discuter avec les gens sans qu'on lui saute dessus, sans qu'on lui réclame des autographes. Il arrivait à avoir une vie 'normale", témoignait Carole, gérante d'un restaurant sur l'île.