Il restera à jamais ce majordome tiré à quatre épingles. John Hillerman, alias Higgins dans la série télévisée américaine Magnum, s'est éteint à son domicile de Houston, au Texas, jeudi 9 novembre, à l'âge de 84 ans, de "causes naturelles", a indiqué son attaché de presse. Avec Tom Selleck, qui incarnait le détective privé de la série, il est devenu l'un des visages de la télévision américaine des années 80.



C'est d'ailleurs ce rôle d'Higgins qui lui a valu deux titres de meilleur second rôle dans une série, aux Emmy Awards et aux Golden Globes, en 1982. Durant huit saisons et quelque 158 épisodes - entre 1980 et 1988 - John Hilleman a campé ce majordome paternaliste, rôle pour lequel il avait dû travailler des heures pour gommer son accent texan.

Il avait commencé sa carrière au théâtre avant d'être repéré par le réalisateur Peter Bogdanovich qui l'a filmé dans La dernière séance (1971). Mis à part dans Magnum, l'acteur américain a joué dans L'homme des hautes plaines de Clint Eastwood, en 1972, ou dans Chinatown de Roman Polanski en 1974. Il a également été aperçu dans d'autres séries télévisées, comme Arabesque, La croisière s'amuse ou Kojak.