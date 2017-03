Jeux vidéos dans la Curiosité

publié le 22/03/2017 à 19:14

L'histoire des jeux vidéos

Vous êtes plus d’un sur deux à jouer régulièrement aux jeux vidéo. C’est aujourd’hui, la deuxième industrie culturelle la plus lucrative du monde. On vous fait découvrir l’univers très secret du jeux vidéo avec Jean Zeid commissaire de l’exposition GAME- le jeu à travers le temps qui met à l’honneur l’histoire du jeu vidéo jusqu’au 27 août à la Fondation EDF à Paris

GAME- le jeu à travers le temps

Les plantes qui soignent

On se soigne grâce aux plantes : la valériane, l'aubépine, mais aussi le gattilier ou l'ispaghul, on vous donne des conseils et on découvre aussi des plantes à la mode mais peu efficaces...

pour démêler le vrai du faux, nous recevons Caroline Tourbe, journaliste de Science & Vie.



Science&Vie avril 2017

Les pompiers

C'est l'histoire des pompiers que l'on découvre ensemble.

Pourquoi s'appellent-ils sapeurs-pompiers? Pourquoi Napoléon a-t-il fait des pompiers de Paris des militaires? Et aujourd'hui, quelles sont leurs missions les plus dangereuses et les plus loufoques?

C’est le lieutenant-colonel Gabriel Plus qui nous sert de guide.

L'exposition consacrée aux pompiers est à découvrir à l’Hôtel de ville de Paris jusqu’au 29 avril.