Jérôme Commandeur dans A La Bonne Heure

publié le 09/01/2018 à 12:30

Après cinq ans d'absence sur scène, Jérôme Commandeur revient sur scène, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse avec son nouveau spectacle Tout en douceur, à partir du 10 janvier prochain.

Pour son retour sur scène, Jérôme Commandeur évoque la mauvaise image de la Corée du Nord si injuste à ses yeux, son père monomaniaque, les enterrements où l’on diffuse du Jazz, ses crises d’anorexie, les gens qui emmerdent le monde à dire que “C’était mieux avant” et qu’“On a bien besoin de rire en ce moment !”, le tailleur tâché de Jackie Kennedy à la mort de son mari, et la fois où un gars est venu percer chez lui et a pété la cloison qui le sépare de ses petits voisins hindous. Il n’élude aucun tabou, car il va même jusqu’à se demander s’il est de la “Droite Sociale”, le mouvement de Laurent Wauquiez. Mais tout cela dans une rondeur et une bienveillance ouatée, qui nous rappelle le pull bleu turquoise d’Isabelle Adjani de la pub Woolite. Tout en douceur, en quelque sorte.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

