Jeff Panacloc et Jean-Marc dans A La Bonne Heure

publié le 07/02/2018 à 12:50

Après le triomphe de « Jeff Panacloc perd le contrôle » (500 000 spectateurs !), Jeff et Jean-Marc reviennent avec un nouveau spectacle : « Jeff Panacloc contre-attaque ».



Ils sont au théâtre des Variétés jusqu’au 6 avril, puis en tournée dans toute la France.

Dans ce nouveau spectacle, Jeff a eu envie de faire découvrir le monde d’où il vient et qui l’anime depuis sa jeunesse : il a toujours été fasciné par l’univers de Walt Disney et il a aussi une vraie passion pour les comédies musicales, celles de Londres ou de Broadway.



Jeff a donc de choisi de mêler modestement ce qui le fascine et le passionne afin de proposer un spectacle original et singulier.

La grande nouveauté de ce show, c’est que la « famille » s’agrandit ! Outre Jean-Marc, Jeff anime deux nouvelles marionnettes : Jacky, le technicien alcoolo et Nabilouche qui a plus « d’un trou dans son sac ».

JeffPanacloc_ContreAttaque_VARIETES_Affiche_Web

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

