publié le 24/06/2017 à 12:20

Jeanfi fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui sont à la ville comme à la scène. Pas de mauvaise surprise, pas de syndrome "clown triste", cet inlassable sentiment déceptif tant de fois éprouvé lorsque les projecteurs s'éteignent. Décidément, les temps changent. Et la nouvelle star des Grosses Têtes est loin de l'avoir, la grosse tête, justement. D'aucuns disent de lui que c'est la gentillesse incarnée. C'est plus simple que ça; Jeanfi est authentique. Ce qui recouvre plusieurs qualités parmi lesquelles la franchise. Et quand en plus elle est accompagnée de bienveillance et d'humour, le postulat de départ est plutôt bien alléchant. Pas étonnant après plusieurs années passées chez Air France à occuper un poste de steward, que sa carrière décolle. Jeanfi décolle c'est le titre de son spectacle, en tournée actuellement.



Mais avant de le voir sur scène, il faut l'écouter dans On refait la télé. Pour la première fois, l'humoriste se confie sur ses goûts télé. De Karine Lemarchand à Mathieu Delormeau, il dit tout avec son désormais légendaire et irrésistible accent du Nord. Rendez-vous dès 13H30 pour la première partie de l'émission qui lui est consacrée (la suite demain dimanche), avec Jade et Eric Dussart. Dès 14H, le replay. Et en attendant, voici un aperçu de ce qui se passe lorsque Jeanfi déambule dans les couloirs de RTL. (voir video)

Excellent samedi à l'écoute de la télé sur RTL !