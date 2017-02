Jeanfi Janssens parle de sa communion !

publié le 08/02/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête dont on a conservé les contrats de travail pour prouver plus tard qu'elle était bien là... Chantal Ladesou !

Une Grosse Tête qui a plus de chance de se faire virer par son épouse que de l'embaucher... Bernard Mabille !



Une Grosse Tête capable d'envoyer une boite de dragées Fuca à la reine d'Angleterre pour fêter ses 65 ans sur le trône... Laurent Baffie !



Une Grosse Tête qui ne se pose pas de question quand il s'agit de bonnes réponses... Florian Gazan !



Une Grosse Tête qui, à défaut de caution culturelle, nous apporte une caution immobilière... Stéphane Plaza !



Une Grosse Tête pour qui le téléphone de plus en plus depuis qu'il n'est plus en mode "avion"... Jeanfi Janssens !



Jeanfi Janssens dans Le Grand Studio RTL Humour

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !