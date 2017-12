Jeanfi Janssens et Olivier de Kersauson : l'alliance du ciel et de la mer

publié le 14/12/2017 à 18:00



La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui préfère les bans de sardines au "bans de cons".

… Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête dont l'émission se serait appelée "L'amour est dans le port" si elle avait marié des marins.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui ne trouve plus de "Petit Bateau" à sa taille.

…Bernard Mabille



Une Grosse Tête qu'on pourrait surnommer "le phare", tant il éclaire parfois nos naufragés culturels.

… François Rollin



Une Grosse Tête qui vend plus de chats dessinés que de chats peints de Noël.

…Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui a fait plus de tour du monde qu'Olivier de kersauson.

…JeanFi Janssens

Olivier De Kersauson dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier

