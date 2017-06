Jeanfi Janssen surpris par le nouveau concept d'Evelyne Thomas

publié le 25/06/2017 à 09:29

Il est de retour ce dimanche pour sévir dans la suite de On refait la télé. Jeanfi Janssens a prouvé hier qu’il était un fin connaisseur en matière de télévision. Aujourd’hui, sa mission sera de commenter les programmes de la semaine à venir. Quels sont ceux d’entre eux qui vont trouver grâce à ses yeux ? Une chose est sûre, Jeanfi ne sera pas l'un des prétendants d'Evelyne Thomas. En effet, son nouveau concept visant à trouver l’âme soeur (oui, Evelyne Thomas cherche l’amour), il le trouve « très con ». Il s’agit d’une première à la télévision française. La diffusion est prévue sur Chérie 25; jamais un animateur ou animatrice n’avait jusqu’à présent utilisé le petit écran comme agence matrimoniale.



Carnet de notes, On refait l’invité, et le Jukebox RTL sont également au programme de l’émission. Eric Dussart, Jade et Jeanfi vont jouer avec les génériques télé ayant pour thème le voyage. Seront-ils plus brillants que vous ? Réponse à 13H30 dans On fait la télé sur RTL. Dès 14h, le replay.

Excellent dimanche à l’écoute de la télé sur RTL!