Jean Yanne : "Le service été la période la plus honteuse de ma vie"

et Justine Vignaux

publié le 17/03/2018 à 15:30

Jean Yanne, c'est avant tout l'histoire d'un mauvais élève...Un bonnet d'âne de la République, puni et fier de l'être...Il en a toujours été ainsi pour ce Titi parisien grandi aux Lilas dans une France qui n'existe plus...Celle de l'après guerre, de l'accent parigot, de Jean Gabin et de la 4 chevaux...



Jean, deuxième garçon de la famillé Gouyé...André, le père...Ouvrier imprimeur dans un atelier qui ressemble à celui de Touchez pas au Grisbi...Plus tard, il fabriquera des meubles pour les premiers postes de télévision...Aimée, la mère, couturière, dont le fait de gloire a été de dessiner avant guerre les déshabillés vaporeux de Danielle Darrieux dans le film Katia...

Jean Gouyé ne va pas s'attarder dans ce cocon familial pourtant tranquille et chaleureux...Il ne demeurera pas davantage sur les bancs de l'école...Aucune félicitation de ses maîtres, absent des prix de bonne conduite, renvoyé de la classe de sixième, parvenu miraculeusement jusqu'en troisième où il décroche son brevet...Il n'ira pas plus loin...Pour l'instant, il préfère rouler à moto, draguer les filles et fumer ses premières Gauloises...

Comme son père le presse pour trouver un boulot, il opte par hasard pour le journalisme...Le genre est souvent réservé aux fils de famille...Mais l'école qui vient de s'ouvrir, le CFJ, recrute des candidats sans diplôme à condition qu'ils aient du style, des idées et de l'enthousiasme...