Jean Teulé dans A La Bonne Heure

publié le 02/02/2018 à 12:50

L'écrivain Jean Teulé est l'invité de Stéphane Bern ce matin. Il sort son 17ème roman: "Entrez dans la danse" aux éditions Julliard. L'histoire incroyable (mais inspirée de faits authentiques !) des habitants de Strasbourg qui, en 1518, en période de guerres et de famines, se sont mis à danser de manière compulsive ! Une danse "générale", folle, contagieuse qui a inquiété les autorités de l'époque...

Après "Le Montespan" et "Mangez-le si vous voulez", Jean Teulé ressort des oubliettes de l'histoire un épisode incroyable et pourtant méconnu.

Entrez dans la danse

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.