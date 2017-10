publié le 21/10/2017 à 14:00

Il est l'une des stars du JT en France ! A la présentation du 13H depuis près de 30 ans sur TF1, Jean-Pierre Pernaut réunit en moyenne 5 millions de téléspectateur tous les jours. Cet amoureux de l'hexagone et fervent défenseur de ses régions vient de sortir l'édition 2018 de son Almanach des régions. Les différentes thématiques de l'ouvrage s'articulent toujours autour de la chronique phare de Jean-Pierre Pernaut, La rubrique du 13H, et vous fait découvrir un village par jour méritant que l'on s'y attarde. Une façon ludique d'en apprendre plus sur les spécificités locales de notre pays.

Concernant ses activités à la télé, Jean-Pierre Pernaut affirme qu'il serait partant pour reprendre les rênes de son émission phare "Combien Ça Coûte". Arrêté depuis plus de 10 ans, le journaliste explique qu'il revient souvent à la charge auprès de la direction de TF1 pour que le programme soit remis à l'antenne.



