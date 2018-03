Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager dans A La Bonne Heure

publié le 16/03/2018 à 12:30

Depuis le 30 janvier dernier, Jean-Pierre Darroussin, Charles Berling et Alain Fromager sont à l'affiche de Art, au Théâtre Antoine. Écrite en 1994 et traduite dans une quarantaine de langues, la pièce de Yasmina Reza a été jouée et primée dans le monde entier. Elle a fait l’objet de productions mémorables dont certaines se jouent encore en répertoire. Elle a obtenu de nombreux prix prestigieux dont le Tony Award de la meilleure pièce aux USA et le Laurence Olivier Award de la meilleure pièce au Royaume Uni¿.

"Art" de Yasmina Reza, avec Jean-Pierre Darroussin, Alain Fromager et Charles Berling actuellement au Théâtre Antoine

L'histoire : Ils sont trois amis. Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan. Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau entièrement blanc (si on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux…). Serge présente à Marc son acquisition. Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix. Cette scène anodine est le point de départ d’un "cataclysme" entre les trois amis.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.