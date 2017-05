Jean-Pierre Coffe coiffe un auditeur au poteau

Best of 25/05/17

publié le 25/05/2017 à 18:00

Qui est le Prométhée moderne de la littérature, si vous ne le savez pas, Grichka Bogdanov, lui, s'est illustré aux Grosses Têtes en le sachant. Savez vous que des gens aiment bien se faire sucer l'hallux, c'est Fabrice Eboué qui le confirme à Laurent Ruquier. Christine Okrent suggère qu'un auditeur parte en week-end avec Jean-Pierre Coffe.Laurent Baffie montre sa science sur un grand magicien américain. Et vous que vous est-il arrivé aux toilettes ? On peut y avouer l'inavouable, la preuve, la question sur Robert Durst... Tout ça et bien d'autres choses dans ce best spécial des Grosses Têtes.