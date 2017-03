Jean-Paul Gaultier est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 23/03/2017 à 10:21

Après le Petit Prince en 2016, Jean Paul Gaultier revisite à son tour les régions françaises sur une collection inédite de pièces, disponibles depuis le 20 mars dernier. à la Monnaie de Paris.

La France par Jean Paul Gaultier, la collection de monnaie inedite signée par le grand couturier

La Monnaie de Paris a fait appel au créateur pour réaliser sa collection 2017 de monnaies en métal précieux. Douze régions françaises sont ainsi mises à l'honneur : elles bénéficient d'une pièce de 10 euros illustrée par "l'enfant terrible" de la mode, où "chaque silhouette fidèlement reprise de l'une de ses créations, se pare de décors évocateurs des régions de France".

A ces douze pièces s'ajoutent deux monnaies en argent de 50 euros : le Coq marinière colorisé porte le bleu-blanc-rouge français, tandis qu'il danse avec sa poule en corset (inspiré par celui de Madonna) au bal de la fête nationale sur la pièce 14 juillet. Une pièce de 200 euros en or pur vient compléter cette collection, où "Hexagone se dessine avec poésie dans un jeu de feuillages et de roses, au look d'un tatouage vintage".



Tirées à un peu plus d'un millions pour la collection régionale, 50.000 pour 14 juillet et 25.000 pour la pièce colorisée et la pièce en or, ces monnaies constituent une cible de choix pour les "fashonistas" et les "numismates avertis".

