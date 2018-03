Jean-Michel Cohen dans A La Bonne Heure

publié le 28/09/2017 à 12:30

Jean-Michel Cohen sort un nouveau livre : l'édition 2018 du Guide d'achat pour bien manger aux éditions First. Dans cette version, on peut découvrir le décryptage des 700 produits les plus consommés, avec un palmarès des 50 meilleurs produits pour toute la famille.

L'édition 2018 du "Guide d'achat pour bien manger" de Jean-Michel Cohen

Que faut-il mettre dans son caddie au supermarché ? Quels produits faut-il acheter et quels sont ceux à éviter pour manger sainement ? Toutes les réponses à vos questions sont dans dans cet ouvrage afin d'améliorer votre alimentation. Yaourts, conserves, surgelés, biscuits ou encore boissons... Jean-Michel Cohen donne sa liste de produits à acheter et surtout ceux à éviter pour chaque catégorie.

En plus, vous pouvez retrouver des conseils de conservation et d'hygiène ainsi que les produits à toujours avoir chez soi. Particularité dans cette édition 2018 : une rubrique a été spécialement dédiée pour les produits sans gluten.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 29 septembre à Saint-Pierre d'Oléron

- 10 Octobre à Montigny-le-Bretonneux

- 08 Décembre À Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.



