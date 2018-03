Jean-Marie Rouart dans A La Bonne Heure

publié le 15/03/2018 à 10:35

Jean-Marie Rouart publie La vérité sur la comtesse Berdaiev, aux éditions Gallimard. Librement inspiré du scandale des Ballets roses, ce roman renoue avec les thèmes chers à l’auteur : la passion amoureuse confrontée avec la brutalité du pouvoir, face à une société qui se veut toujours moralisatrice.



"La vérite sur la comtesse Berdaiev" de Jean-Maris Rouart (Gallimard)

L’histoire : Pourquoi le destin s’acharne-t-il sur la comtesse Berdaiev? Aristocrate très belle et très libre, elle appartient à la communauté des Russes blancs, ces exilés qui ont fui l’Union soviétique après la révolution de 1917. Personnalités fantasques et passionnées, minées par la nostalgie et songeant à des projets impossibles, ils ont du mal à trouver leur place dans une société française qui les regarde comme des vestiges anachroniques. Cherchant dans l’amour et dans l’étourdissement des plaisirs un remède à leur mal de vivre, partagés entre la misère et l’opulence, prêts à tous les expédients pour survivre, ils sont la proie de tous les faux donneurs d’espoir et surtout de leurs rêves. Déjà victime de l’Histoire qui l’a condamnée à l’exil et à la ruine, la comtesse Berdaiev va se trouver impliquée dans une affaire de mœurs éclaboussant le milieu politique dans les débuts ténébreux de la Ve République.

