Jean-Marc Barr dans A La Bonne Heure

Le 11 mai prochain, Le Grand Bleu de Luc Besson fêtera ses 30 ans. En 1988, le film avait attiré plus de neuf millions de spectateurs en salles. A l'occasion de cet anniversaire, Jean-Marc Barr, 57 ans aujourd'hui, et qui interprétait le plongeur Jacques Mayol, a participé à Génération Grand Bleu, diffusé sur Ushuaïa TV le 7 mai. Dans ce documentaire, l'acteur retourne à Amorgos, en Grèce, sur les lieux du tournage pour évoquer la génération d’apnéistes qui a été inspirée par le film et retracer ses trois décénies d’apnée.

"Génération Grand Bleu" avec Jean-Marc Barr sur Ushuaïa TV

En parallèle, L’Homme Dauphin de Lefteris Charitos sortira le 30 mai au cinéma. Le film part sur les traces de Jacques Mayol et c'est Jean-Marc Barr qui tient le rôle du narrateur.

En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui s’inspire de l’histoire de Jacques Mayol. Ce plongeur en apnée jusque-là quasi inconnu, devient soudain une star internationale. Son histoire a influencé toute une génération de jeunes gens dans leur manière d’appréhender la mer. Un voyage sur les traces de cet amoureux de la mer, pour découvrir ce que fût sa vie et quel héritage a laissé derrière lui cet homme qui fut le premier à descendre à 100 mètres de profondeur en plongée libre.



> "L'homme dauphin" - Bande-annonce

Enfin, la Seine Musicale à Paris proposera les 11 mai et 2 juin prochains une projection ciné-concert du film, interprété sur scène par Eric Serra et ses musiciens.

