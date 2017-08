Jean-Jacques Péroni très classe avec Marcela Iacub dans les Grosses Têtes

Best of 06.08.17

publié le 06/08/2017 à 18:00

Chantal Ladesou trouve que Cristina Cordula ressemble à Kim Kardashian sauf qu'on peut pas poser une bière sur ses fesses

Jean-Jacques Péroni, dit qu'à chaque fois que Marcela Iacub pose une question, on a l'impression qu'elle se met un doigt, heureusement elle ne comprend pas, mais sa dérape.

A une question difficile, Chantal Ladesou demande si quand ils vont trouver il vont dire ah oui, Laurent Ruquier répond ah non.

Gérard Hernandez ne se souvient plus des noms, "mes neurones s'en vont en pissant" .

Laurent Baffie qui n'a peur de rien, demande à une auditrice au téléphone, sa fréquence coïtale.

Attention c'est aujourd'hui qu'il faut écouter l'émission, car il se passe une chose très rare, Stéphane Plaza trouve des réponses, mais il met ça sur le compte du rosé qu'il a bu avant l'émission.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Kim Kardashian au MET Gala 2017 Crédit : ANGELA WEISS / AFP